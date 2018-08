Un foc obliga a desallotjar cent persones de dos restaurants a Palamós

Els Bombers van haver de desallotjar ahir un centenar de persones de dos restaurants i un edifici de Palamós per un foc elèctric, just poc després de l'hora de dinar. L'incendi es va generar en el sistema de cablejat del restaurant La Gamba a quarts de quatre de la tarda, i va obligar la companyia elèctrica a tallar el subministrament de llum a la zona fins que els Bombers van donar per extingit el foc, pels volts de dos quarts de cinc. Les flames en el sistema elèctric van generar molta expectació i van ser desenes els curiosos que miraven l'operatiu d'emergència a l'entorn del port.

Els Bombers investiguen les causes que van provocar l'incendi, que va afectar només el sistema elèctric de l'establiment i una part del tendal. El desallotjament es va portar a terme com a mesura de precaució i el succés no va deixar cap ferit. A la zona també hi van treballar els Mossos d'Esquadra i la Policia Local.