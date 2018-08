Olot promou el compromís social en els 36.000 gots reciclables de la Festa Major

Els 36.000 gots reciclables de les Festes del Tura duran el lema «col·labora». Segons va explicar el regidor de Festes, Josep Berga (PDeCAT), el missatge és perquè la gent s'impliqui amb el teixit social de la ciutat. És a dir, que s'apunti a les entitats que siguin del seu gust. Berga va avançar que, després de Festes, l'Ajuntament iniciarà una campanya més gran destinada a donar vitalitat a les entitats que conformen el teixit social de la ciutat. Berga va apuntar que cada any l'Ajuntament aprofita els gots per ressaltar un missatge social. «L'any passat va ser una campanya per al respecte a les dones i fa dos anys una encarada al civisme», ha recordat. El regidor va explicar que per festes la Comissió ven gots reciclables que poden ser retornats i va afegir que l'Agrupació de Persones Sordes de la Garrotxa s'encarrega de rentar-los. La distribució i recepció dels gots té lloc a les barraques de les entitats. En una de les darreres juntes de govern, l'Ajuntament va acordar la contractació d'un servei de vigilància per les hores del matí, quan no hi ha ningú a les barraques.



Samarretes i mocadors

Per primera vegada, hi haurà samarretes, mocadors i bosses oficials de les Festes del Tura. Les peces estan decorades amb dibuixos dels elements de la faràndula: gegants, cabeçuts i cavallets. Porten el nom de l'element de la faràndula sota del dibuix. També porten un logotip propi que ha estat creat per l'Àrea de Festes de l'Ajuntament.

La idea és que tothom pugui escollir la proposta que més els agradi. Els productes de festes ja estan a la venda a l'Oficina de Turisme d'Olot. El regidor, Josep Berga,va apuntar que la idea és que la gent que aprofita les festes per visitar Olot es pugui endur un record i alhora pugui lluir un element d'identificació amb les festes.