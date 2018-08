Els actes amb motiu dels atemptats

L'imam de Cambrils creu que, en aquest tipus d'actes, la comunitat musulmana es troba en el punt de mira perquè «alguns fenòmens, en nom de la teva religió i de la teva creença, cometen actes com aquests, encara que no hi tinguis res a veure». Segons Mohamed Ouadi, les accions gihadistes els deixen en una situació molt complicada. La primera reacció després d'un atemptat, diu, és «mirar malament el musulmà» quan, realment, «no té res a veure amb la teva religió i amb el que prediques». Sense entrar en política, l'imam defensa que l'homenatge «havia de ser un dia de pau, de respecte, de calma i de silenci», en al·lusió a les xiulades i a la polèmica entre el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, i el president de la Generalitat, Quim Torra.