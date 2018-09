La pedregada de Besalú va danyar la piscina, el camp de futbol i el pavelló

Besalú va viure la setmana passada una de les pedregades més intenses que s'han vist al municipi en els darrers anys. Prova d'això són els múltiples danys que va causar la mateixa, els quals s'estan comptabilitzant dies després del temporal.

Entre els desperfectes que van ocasionar les pedres, en l'àmbit públic, s'hi troba la claraboia de la piscina municipal, els vestidors del camp de futbol, la coberta del pavelló municipal o la del magatzem de la brigada, on es van fer diferents forats. També dues finestres de la biblioteca.

Pel que fa a les zones verdes, la majoria es van veure afectades, amb un total de quatre arbres partits per la meitat, i amb una especial incidència en aquella que es troba més a prop de la piscina del municipi. En el cas de l'escola, es van fer malbé les finestres del menjador i altres de complementàries. L'accés a la llar d'infants del poble també va quedar afectat.

Tal com ha explicat l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, aquest resum és encara «provisional», ja que durant aquesta setmana podrien aparèixer més desperfectes provocats per l'episodi meteorològic. De moment –a l'espera que els pèrits ho acabin de confirmar–, la quantia econòmica equivalent a la reparació dels danys podria oscil·lar entre els 30.000 i els 40.000 euros.



Ajuts de la Diputació

Per tal de fer front a la despesa, l'Ajuntament de Besalú ha confirmat que té la intenció d'acollir-se a una línia oberta de subvencions de la Diputació de Girona pensada per a qüestions que tenen a veure amb inclemències meteorològiques, siguin nevades, pluges o pedregades. «Una vegada ho tinguem tot valorat podrem iniciar els tràmits per demanar aquesta ajuda», confirma Guinó.

Pel que fa a nivell particular, la pedregada va destrossar un elevat nombre de cotxes que es trobaven aparcats a fora en el moment dels fets, per exemple els dels concessionaris, que en tenien tant de nous com de pendents d'arreglar. Així, el nombre de vehicles podria rondar el centenar. Molts d'aquests ja feien cua, ahir, a les portes dels tallers mecànics per poder arreglar els desperfectes.

L'alcalde ha afegit que la pedregada va ser un episodi «excepcional» i que, en el seu cas personal, «mai havia vist pedres tan grosses com les que van caure» i que «van deixar uns bonys notables als vehicles».