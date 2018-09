El vial de l'Estany, tallat fins divendres per obres

Avui comencen les obres a la carretera de circumval·lació de l'Estany de Banyoles, la GIV-5248, que obligaran a tallar el pas de vehicles entre el trencant de Cal Ferrer i l'església de Santa Maria de Porqueres fins al divendres a les 7 de la tarda.

Les obres s'emmarquen en el projecte per reduir els atropellaments de fauna salvatge a la zona i tindran un cost de 18.375 euros subvencionat pel Departament de Territori. Malgrat que la velocitat permesa al vial és de 30 km/h, des del Consorci de l'Estany han detectat que molts conductors no la respecten, creant un increment del risc de l'atropellament de la fauna salvatge i inseguretat als usuaris. Per reduir aquests riscos, s'instal·laran sis bandes reductores de velocitat pintades de verd, es millorarà la permeabilitat de la via en punts d'interès per la fauna i també es modificarà la senyalització per tal d'integrar-la, a nivell paisatgístic, a l'espai natural.

Per altra banda, també es rehabilitarà el pas de fauna sota el pont de la riera de can Morgat, instal·lat l'any 2007.