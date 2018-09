Crema la pallissa d'un mas de La Canya

Incendi a la pallissa d'un mas de la Canya, a la Vall d'en Bas.

Els Bombers han apagat ràpidament l'incendi i les tasques ara, consisteixen en remoure el raigràs emmagatzemat. No s'ha de lamentar cap animal ferit, ja que en aquesta edificació és on hi ha el bestiar.

El succés s'ha produït pels volts de tres quarts de vuit del matí i els Bombers s'hi han desplaçat amb quatre dotacions. Ràpidament han pogut extingir l'incendi, que cremava el cereal emmagatzemat en aquesta edificació del mas.

Després, un cop apagat, els Bombers han de mirar que les flames no revifin i remouen el raigràs.