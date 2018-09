M'encanta l'olor a napalm de bon matí, fa olor de victòria

Els gironins deuen ser els únics ciutadans d´Europa occidental que s´amaguen a sota del llit quan senten passar helicòpters. Ahir a la tarda, la sola visió –bé, visió i soroll– d´un grup d´helicòpters militars que es dirigien a l´aeroport de Girona després de realitzar unes maniobres a França, va ser suficient perquè els representants polítics posessin el crit al cel –on si no– i veiessin un clar intent d´intimidar els pacífics gironins. Amb una ullada a Twitter, un arribava a creure que Girona vivia un Apocalypse now i sonava pels carrers La cavalcada de les valquíries mentre plovia napalm.





Diversos veïns i veïnes m'han escrit per demanar què ha passat? Era a l'estació i no els he vist però fa dies que Girona viu episodis d'aquest tipus. Just abans de l'1O. Calen explicacions del Gobierno "progresista" (sic) https://t.co/WYHADWM5PF — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) 24 de septiembre de 2018

Aquesta tarda s'han advertit helicòpters militars sobrevolant la ciutat de Girona de nord a sud. Eren cinc naus de l'exèrcit de terra procedents de la base francesa de Valença. Han fet una aturada tècnica a l'aeroport Girona-Costa Brava i han reprès el vol en direcció a Saragossa — Subdelegación Girona (@SubGobGirona) 24 de septiembre de 2018

Així reaccionava l´alcaldessa, Marta Madrenas, usant Twitter com a bateria antiaèria: «Al matí retirem simbologia franquista al pont de l´Aigua. A la tarda ens trobem amb això. N´està al cas, la @SubGobGirona? Què pretenen? És aquesta una manera d´avisar-nos, @miqueliceta?» El pobre Miquel Iceta no en devia estar al cas, que no ha fet la mili. I és dubtós que algú altre hi veiés relació amb la retirada d´un parell d´escuts franquistes d´un pont. Perspicaç que és l´alcaldessa.Les alarmes antiaèries s´havien engegat. Abans d´anar als refugis i potser encomanat de l´esperit militar, el senador del PDeCAT Joan Bagué anunciava una bateria de preguntes, fórmula que queda molt més marcial que presentar-ne un simple seguit: «Entrem bateria de preguntes exigint explicacions al @GobiernoDeEspan sobre els motius per sobrevolar la ciutat de Girona a baixa alçada per part d´uns helicòpters de l´exèrcit de l´aire».Centenars de gironins s´esplaiaven per Twitter i el regidor Lluc Salellas també hi veia un contuberni: «Era a l´estació i no els he vist però fa dies que Girona viu episodis d´aquest tipus. Just abans de l´1-O. Calen explicacions del Gobierno progresista».La subdelegació del govern va donar explicacions, també via Twitter: «Eren cinc naus de l´exèrcit de terra procedents de la base francesa de Valence. Han fet una aturada tècnica a l´aeroport de Girona i han reprès vol a Saragossa». No ens deixen ni jugar a ser herois.