L'Estat estudia una moratòria completa de 20 anys d'extracció de corall a Catalunya

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va informar ahir en el ple del Senat que està estudiant la possibilitat d'establir una moratòria completa per a la pesca en la costa de Catalunya durant 20 anys així com facilitar la lluita contra el furtivisme, amb l'objectiu de protegir el corall vermell del Mediterrani. Aquest anunci arriba que l'abril passat el govern central atorgués 12 llicències per extreure corall vermell de les aigües externes, competència exclusiva de l'Estat, entre Arenys de Mar i el cap de Begur, cosa que va aixecar fortes crítiques.

Durant la sessió de control al Govern central, Ribera responia així la pregunta de la senadora d'ERC, i regidora a l'Ajuntament de Calonge, Elisenda Pérez Esteve sobre les mesures previstes pel Govern per protegir aquesta espècie. Pérez va demanar a la ministra no ser «còmplice» de la destrucció del corall vermell.

Ribera va confirmar que no té intenció de ser còmplice de l'extinció de cap espècie i va afegir que en col·laboració estreta amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, estan estudiant, entre altres mesures, aplicar les recomanacions d'experts que inclouen control de poblacions, establir zones de protecció integral, regular les visites dels submarinistes al mateix temps que es desenvoluparà una genoteca per protegir l'espècie en el futur i establiran protocols dirigits a la restauració de poblacions.

La ministra Teresa Ribera va afegir l'establiment d'una prohibició total de la pesca de corall vermell durant 20 anys, cosa que aconsellen les recents investigacions del Ministeri Fiscal que conclouen que és necessari augmentar el desplegament de mesures per a la protecció d'aquesta espècie.

A més, va precisar que el departament que dirigeix Luis Planas està estudiant les llicències atorgades i està tramitant una ordre per «facilitar» la persecució del furtivisme. Així mateix, va afegir que Espanya té previst sumar-se al programa d'investigació del corall vermell als països de l'àmbit d'aplicació en la Comissió General de Pesca del Mediterrani i participar activament en el comitè científic assessor creat al juny d'aquest mateix any.

En aquest context, va recordar que s'està tramitant un reglament del Parlament i del Consell Europeu que establirà obligatòriament la veda completa de pesca de l'espècie quan s'aconsegueixi el límit de captures.