Ripoll perd la darrera oficina de l'Agència de l'Habitatge descentralitzada

L'oficina que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tenia a Ripoll va tancar dilluns passat la seva porta per no tornar-la a obrir. Després de 34 anys al Ripollès ha deixat d'oferir els seus serveis als ciutadans per integrar-se a la seu central gironina. Després de la jubilació d'una de les dues persones que hi treballava i el trasllat de l'altra a Girona, la comarca s'ha vist privada d'un servei que també pot tramitar-se a través d'internet, però que era la darrera unitat descentralitzada que hi havia a tot Catalunya. A banda del Ripollès també atenia la Cerdanya, on es desplaçaven els funcionaris cada divendres a una dependència del Consell Comarcal ubicat a Puigcerdà.

L'Agència tenia la seva oficina integrada a l'edifici del Consell Comarcal del Ripollès des de fa 22 anys, quan l'aleshores president d'aquest ens, Mingo Pairó, va impulsar la signatura d'un conveni amb la Generalitat perquè s'hi traslladés i deixés el local que tenia a la carretera de Sant Joan, propietat d'Incasol. Aquella oficina va passar a tenir ús de l'ens comarcal fins fa més d'un any, quan la unitat de drogodependència de CatSalut va traslladar-se al CAP de Ripoll. Segons ha pogut saber Diari de Girona, l'oficina havia rebut pressions des de fa anys per abandonar la seva ubicació al Consell Comarcal, ja que no li reportava cap benefici econòmic. Fonts del mateix Consell reconeixen que tots els serveis no participats que hi tenen ubicada la seva seu «paguen pel corrent, l'aigua o l'internet» en tant que externs. Anteriorment l'oficina ja havia patit fins a tres canvis d'ubicació, l'últim dels quals del primer pis a planta baixa, sota la supervisió del director de serveis territorials de Presidència a Girona, el ripollès i exgerent del Consell Raül Morales. Ara, coincidint amb les obres de les dependències que s'hi han fet, la Generalitat ha conclòs la col·laboració i la seva estada a l'edifici. Els ripollesos que hi vulguin contactar s'han de dirigir ara a l'edifici on té la seu a Girona o bé fer-ho per internet.

Tot i que l'Ajuntament de Ripoll en tenia coneixement no es va arribar a cap consens. Precisament a l'Ajuntament hi segueix actiu el Servei d'Habitatge, servei adreçat a tota la comarca on a més de borsa d'habitatge tramiten subvencions i donen suport a les regularitzacions cadastrals que afecten els ripollesos. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que hi havia a Ripoll també tramitaven cèdules d'habitabilitat, rehabilitacions, assessoraven en matèria d'habitatge i feien inspeccions, entre altres atribucions.