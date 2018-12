Camprodon farà les tasques administratives de la Mancomunitat

L'Ajuntament de Camprodon, en el seu darrer ple, va aprovar per unanimitat un conveni per fer les feines de secretaria, intervenció i tresoreria de la Mancomunitat de la Vall Camprodon. És a dir, assumirà feines administratives de la Mancomunitat i no dels ajuntaments que formen part de la Mancomunitat: Setcases, Vilallonga de Ter, Llanars, Sant Pau de Segúries i Molló. Aquests ajuntaments es fan les feines de secretaria, intervenció i tresoreria pel seu compte, contràriament al que informàvem ahir erròniament. L'Ajuntament de Camprodon assumirà les feines d'intervenció, secretaria, intervenció i tresoreria de la Mancomunitat pel fet de ser el més gran dels que formen part d'aquest ens.