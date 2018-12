Les donacions online permetran mantenir les dades del Gran Recapte

Les donacions online permetran, molt possiblement, mantenir enguany les dades del Gran Recapte de l'any passat. A nivell global, i fent una primera valoració, les donacions físiques a les grans superfícies comercials estan una mica per sota que l'any 2017 però l'opció de fer les aportacions per la via d'Internet aconseguirà que la xifra pugui voltar els 475.000 quilos a les comarques gironines. No es descarta, però, arribar al desig inicial dels 500.000 quilos si les donacions online superen les expectatives. En tancar aquesta edició s'havien recollit més de 450 tones d'aliments en els 408 punts de recollida que hi havia repartits per 90 poblacions gironines. El president del Banc dels Aliments Girona, Frederic Gómez, es mostrava ahir a la tarda molt confiat en aquest nou sistema de col·laboraicó, una de les grans novetats del Gran Recapte del 2018. Malgrat aquest possible estancament, cal tenir en compte que la quantitat de quilos recollits és enorme i costa molt que pugui anar augmentant molt més any rere any.

La campanya va arrencar fluixa en alguns punts de la demaració. Malgrat que s'havien estat fent crides perquè faltaven voluntaris, en alguns punts de la Cerdanya i del Ripollès, la campanya no va poder arrencar fins divendres a la tarda per manca d'efectius. També va passar en algun altre punt. Fins i tot a la ciutat de Girona.

Es tracta d'una situació que ja es creia superada però que enguany ha afectat l'inici de les dues jornades solidàries. En els seus orígens, el Gran Recapte començava els divendres a la tarda perquè molts dels voluntaris al matí treballen o estudien. Semblava, però, que tot i així ja es podien cobrir aquesta franja. Però no. Frederic Gómez va assegurar que l'any vinent mantindran el matí del primer dia a tot arreu on sigui possible. Passada aquesta fase inicial, la jornada de divendres i de dissabte va transcórrer amb la mateixa normalitat que l'any passat, segons el responsable gironí de la campanya.

El president del Banc dels Aliments va mostrar-se molt agraït amb els prop de 4.500 voluntaris que han col·laborat recollint els aliments que els clients dels mercats i dels supermercats han anat aportant. Va voler destacar la presència de molts estudiants de la Universitat de Girona (UdG) i alumnes de institut que hi han participat. A banda de la possibilitat de fer la donació telemàticament, una altra de les novetats d'aquest any és la subtitució de les bosses de plàstic on introduir-hi els aliments per bosses de tela. Segons Gómez, la idea ha rebut molt bona acollida perquè molta gent solidària, al mateix temps, té sensibilitat ecologista.

Un cop superada la fase de recollida d'aliments als grans establiments comercials, ara s'haurà d'entrar en una segona fase: la de la classificació de totes les aportacions que s'han anat recollint i acumulant als magatzerms dels Bancs d'Aliments gràcies als viatges que han estat fent les furgonetes i altres vehicles.



Nova cerca de voluntaris

Durant els propers dies, almenys fins dimecres, calen les mans dels voluntaris per anar classificant i ordenant tot allò que ha anat arribant per, posteriorment, poder-ho repartir amb major facilitat i rapidesa. De moment, aquest dos dies de recollida al magatzem ja hi van ser presents diferents col·lectius per començar les tasques de classificació. Per exemple, agents dels Mossos d'Esquadra o treballadors de CaixaBank. També diverses classes d'escoles amb grups d'alumnes i els seus professors. Frederic Gómez va explicar que van molt bé els grups, entitats i col·lectius de treballadors d'empreses que s'organitzen per poder ajudar.

Per temes logístics, han de trucar al telèfon del banc d'aliments per tal de quadrar els horaris. Per aquest primers dies de la setmana ja hi ha prevista la col·laboració d'alguna escola més. En total, a Catalunya l'any passat es van recollir uns 4.700.000 quilos.