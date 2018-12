Premien un sistema ideat al Montilivi que detecta obstacles de les cadires de rodes

La fundació DomusVi, dedicada a promoure el coneixement i la formació de professionals dels sectors social i sanitari, ha premiat un sistema ideat per alumnes de l'institut Montilivi, de Girona, que permet detectar obstacles a les persones que utilitzen cadira de rodes. El premi guanyat pels gironins consta d'un diploma, 1.500 euros per als estudiants i 2.000 per al centre educatiu.

Es treball guardonat és el projecte ARNAU, Assistent Robòtic de Navegació Autonòma per Ultrasons, que ha rebut el premi al millor projecte de Formació Professional i de Batxillerat en l'àmbit del compromís social.

L'entrega de la tercera edició dels premis, que són d'àmbit estatal i inclouen una desena de categories, es va celebrar el 20 de novembre a Madrid.

Els responsables del projecte gironí són quatre estudiants del cicle formatiu de Manteniment electrònic i d'Administració i finances.

Les altres dues categories educatives del premi estaven obertes a centres educatiu de Primària i de Secundària. Tal com detallen els convocants dels guardons, l'objectiu és reconèixer el compromís social de persones i institucions que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones grans.