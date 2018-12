Més de 100 denúncies al dia en dues setmanes per l´ús del mòbil o distreure´s al volant

Els Mossos d'Esquadra han interposat 1.310 denúncies en dues setmanes, majoritàriament per fer servir el mòbil al volant. Això representa més de 100 denúncies al dia per aquestes infraccions. El cap de la policia de Trànsit a Girona, l'inspector Joan Costa assegura que aquestes conductes «són com un virus que no tenim controlat». Entre els casos detectats en els dotze dies que ha durat la campanya contra les distraccions, la policia va enxampar una noia repassant els apunts mentre conduïa per l'autopista.

Durant els mesos d'octubre –23 al 29 d'octubre– i novembre –del 12 al 18 de novembre–, els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona han realitzat dues campanyes contra les distraccions juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT) per tal de fer minvar l'accidentalitat a les carreteres i conscienciar la gent que el més important, diu Costa «és tenir tots els sentits posats en la conducció».

De les 1.310 denúncies imposades pels Mossos d'Esquadra, cal destacar que el «95% són bàsicament per l'ús del mòbil» tot i que la policia també s'ha trobat amb altres tipus de conductes, com ara xofers que miren la televisió mentre condueixen. O fins i tot, van denunciar una conductora que repassava els seus apunts conduint per l'autopista i que va impactar contra la caixa de pagament del peatge.

Cada persona denunciada per distracció i en aquest cas per l'ús del mòbil al volant ha acabat amb 300 euros de multa i tres punts menys del permís de conduir. Una sanció que es preveu endurir de cara als propers mesos quan hi hagi una reforma de la normativa, ja que des dels òrgans de trànsit es vol penalitzar més l'ús o manipulació del telèfon mòbil mentre es condueix.

La campanya d'aquestes dues setmanes de la tardor a tot Catalunya ha representat fins a 3.170 denúncies per distraccions. Joan Costa diu que les dades gironines no signifiquen que hi hagi més conductors infractors sinó que la tipologia de carreteres permet en el cas de Girona fer un tipus de controls i caçar els incívics al volant amb més facilitat. A més, el cos està molt conscienciat que s'han d'eradicar les distraccions mentre es condueix.

Els accidents més habituals per l'ús del mòbil solen ser de petit abast i sortosament de poca lesivitat. Per exemple es donen quan el conductor manipula el telèfon per enviar un missatge i com que mira avall, el de davant de cop se li atura, i es produeix un xoc per encalç. Però n'hi poden haver de greus i que en combinació amb un excés de velocitat s'acabi amb un xoc fatal.

Com s'enxampen els infractors

Per poder portar a terme la campanya i enxampar els infractors, els Mossos de Trànsit opten per diferents estratègies que passen per exemple, per la ubicació de patrulles logotipades i fer controls estàtics en punts estratègics o on hi tenten detectada una alta sinistralitat; l'ús dels vehicles camuflats i amb agents a l'interior que van amb uniforme per tal que quan s'atura el xofer es vegin.

Però també, com diu el cap de l'Àrea Regional de Trànist, aposten per la conscienciació dels diversos col·lectius que utilitzen la carretera: com per exemple, comercials, professionals, empreses, entre altres. Aquest mes de desembre es farà una altra campanya de conscienciació entre els Mossos d'Esquadra i el SCT.

Aquesta estarà enfocada a les festes nadalenques i té com a objectiu evitar que la gent vagi beguda al volant. Es faran en dues tandes, una entre el 13 i 23 de desembre i l'altre per Cap d'Any. Per a la policia de trànsit, com diu el cap a Girona, hi ha quatre factors principals que afecten l'accidentalitat: la distracció, el no ús o mal ús dels sistemes de seguretat passiva, les altes velocitats i el consum d'alcohol i drogues.

Preocupació pels xofers drogats

Des de principis d'any els Mossos de l'ART a Girona han fet 37.000 lectures d'alcoholèmia i d'aquestes més de 2.000 han donat positiu. Destaca que d'elles, 370 van ser positius de tipus penal i la resta (unes 1.600) van acabar amb denúncia administrativa. Quant als conductors que havien consumit drogues, cal dir que els positius han crescut en un 68% si s'analitza la relació entre els controls i les denúncies interposades per la policia. Dels 1.005 tests de drogues que els agents de trànsit han efectuat, 697 han resultat positius. El cap de Trànsit a Girona destaca que anar drogat al volant està a «l'alça» i que augura que cada cop aquesta conducta al volant anirà a més. Les drogues més detectades són l'haixix i la cocaïna.