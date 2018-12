Reaccions. La Fapac alerta d'una llei que blindarà la privatització del servei

La Federació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) va acusar el Departament d'Educació d'ajornar el decret fins que s'aprovi la Llei de Contractes de Servei a les Persones, «que pretén blindar via contractació pública el servei de menjador». «Això vol dir que pretén privatitzar i externalitzar aquest servei i també la resta d'activitats que es fan fora de l'horari lectiu en els centres educatius públics», es va queixar l'organització mitjançant un comunicat.

Alhora, la Fapac va demanar als diferents actors de la comunitat educativa que no s'alegrin per una «suposada retirada» perquè es tracta d'una aturada de la tramitació «fins a disposar d'un nou marc regulador afí a les seves necessitats».

«El que més ens angoixa és que aquesta suposada retirada o aturada pretengui silenciar les famílies i la resta de la comunitat educativa donant falsos missatges», continuava l'escrit de la Fapac, que es reunirà amb tots els grups parlamentaris per evitar l'aprovació de la Llei de Contractes de Servei a les Persones. Al seu parer, la intenció de «sotmetre el temps educatiu a la llei de l'oferta i la demanda està latent», i al darrere hi ha l'objectiu de deixar tots aquests serveis en mans privades.

Per la seva banda, la plataforma SOS Menjadors va rebre amb molta prudència l'anunci del conseller d'Educació, i va assegurar que continuarà treballant per tombar definitivament el decret i substituir-lo per una llei que garanteixi que les AMPAs que ho vulguin puguin continuar assumint l'autogestió o la contractació directa del servei de menjador.

El seu portaveu, Jordi Estalrich, va explicar que dilluns demanaran al conseller «com es resoldrà l'empara legal dels Consells comarcals on el conveni acaba i s'han prorrogat». Educació ha concertat aquesta trobada per dos dies abans d'una protesta impulsada per SOS Menjadors i que, de moment, es manté.