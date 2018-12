Celrà cancel·la el deute financer per un import de 431.725 euros

L'Ajuntament de Celrà va aprovar dimarts el pressupost per al 2019, valorat amb 5.517.000 euros, fet que implica una reducció d'un 4% respecte al pressupost de 2018. Segons un comunicat emès per l'Ajuntament, el pressupost es va aprovar amb 7 vots favorables de la CUP i l'abstenció d'ERC (4) i del PDeCat (2). La voluntat de l'equip de govern és cancel·lar la totalitat del deute financer que el consistori manté amb les entitats financeres de CaixaBank i BBVA per un import total de 431.725 euros. L'Ajuntament afirma per escrit que, amb aquesta actuació, el govern municipal té l'objectiu de «deixar un consistori net en deutes amb els bancs i estalvia pagar, entre totes les persones contribuents, els interessos fins a l'any 2024, valorats en 12.000 l'any 2018».

En el mateix comunicat, el consistori subratlla que la decisió de l'equip de govern garanteix que el consistori pugui afrontar actuacions importants en el municipi, com ara l'ampliació de la depuradora municipal, la construcció del carril bici Celrà-Girona i altres iniciatives de millora dels equipaments públics. Un altre dels objectius consisteix en assolir el repte de tenir un polígon industrial amb capacitat per créixer, no només amb noves empreses sinó també amb l'ampliació de les actuals.

Des de l'Ajuntament afirmen: «El nostre compromís l'hem complert en aquests darrers anys desenvolupant diverses actuacions», entre les quals destaquen una pista de pàdel, una pista poliesportiva, millores en els parcs públics, el nou parc municipal Cors-Guinard, la compra de la Sala Cors, la renovació del local jove, la instal·lació de biomassa a la Fàbrica, plaques solars a l'Ateneu, millores en la senyalització i paviment del polígon industrial, la substitució de gran part de la lluminària per llums LED, obertura de nous carrers, construcció d'un equip polivalent a la zona esportiva i la construcció dels dos primers pisos de lloguer social, entre altres, «sense apujar cap impost en la present legislatura», liderada per l'alcalde i regidor d'Hisenda Dani Cornellà (CUP).



Inversions previstes

En el comunicat emès pel consistori, es destaquen algunes de les inversions previstes per al 2019. A tall d'exemple, s'ha previst invertir 60.000 euros en la segona fase del Parc Cors; destinar 67.725 euros per habilitar l'envolvent tèrmic de l'Escola l'Aulet de Celrà, actuació que permetrà que l'escola quedi pràcticament refeta; reformar el Moll Jove amb una partida de manteniment i millora dels equipaments valorada en 35.000 euros; impulsar el projecte tècnic per millorar la piscina municipal, dins la partida de projectes tècnics amb 25.000 euros; millorar els equipaments esportius, sobretot el porxo de les piscines, per 101.500 euros; reservar 41.500 euros per a les millores en l'Escola Municipal de Dansa i destinar 30.000 euros a la creació del Centre d'Interpretació de la Fàbrica.