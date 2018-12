Càritas busca voluntaris per oferir suport educatiu a infants i joves a Porqueres

Càritas de Banyoles necessita voluntaris per al Servei d'Intervenció Educativa (SIE) de Porqueres, un recurs que dona suport escolar a infants i joves amb dificultats acadèmiques i socials.

Aquesta entitat humanitària del Bisbat adreça la crida a estudiants d'Educació social, d'Integració social o de Magisteri; i també a persones que estiguin interessades en el món educatiu i tinguin ganes d'ajudar els fills de famílies amb pocs recursos.

El voluntariat que es proposa per al SIE de Porqueres implicaria destinar una hora i mitja a la setmana a treballar amb alumnat d'educació primària i secundària, organitzats en dos grups diferenciat, els dimarts i els dijous. Les sessions amb els joves de secundària es realitzen de les 4 a dos quarts de 6 de la tarda, mentre que les de primària es fan a partir d'aquesta hora i fins a les 7. Tal com indica Càritas de Banyoles, «unificant espais lúdics, de treball i de relació», s'acompanya els joves «a desenvolupar i millorar els seus hàbits d'estudi i treball, així com les seves habilitats personals i relacionals».

El SIE és un dels serveis educatius que ofereix Càritas Diocesana de Girona a diferents municipis, amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats.