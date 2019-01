Roben en quatre cases d'una urbanització de les Planes d'Hostoles en una sola tarda

Uns lladres van perpetrar quatre robatoris a les Planes d'Hostoles durant la tarda-vespre del 19 de desembre, tot entrant a tres cases situades una al costat de l'altra i una altra del final del carrer. Els quatre robatoris van tenir lloc entre les set de la tarda i les nou del vespre. Els lladres van aprofitar que els veïns havien sortit per esbotzar una porta o una finestra i entrar. En les cases on van robar diners o joies de seguida s'hi van estar poc temps, mentre que en les altres van regirar-ho tot. Els veïns, quan van tornar, van quedar molt espantats i alarmats.

La tarda dels quatre robatoris és la punta d'una onada de robatoris que afecta les zones residencials de la localitat. El 28 de desembre van tornar a entrar a una casa del barri de la Vedruna, una zona propera al centre urbà, i han comptat que des del 5 octubre, quan van entrar en una casa del Jonquer a dos quarts de vuit del vespre, ha tingut lloc un robatori per entrada al domicili cada setmana.

El cas del robatori del 5 d'octubre va ser explicat ahir per l'afectat a Diari de Girona: «Van entrar per una porta i no la van poder obrir. Llavors es van ficar per la porta de l'habitació de rentar i van anar a parar al garatge que estava buit. Després van forçar una finestra que donava a una habitació de la casa. Un cop dins, van regirar la roba, treure els calaixos i fins i tot van apartar els mobles de les parets», va dir. L'home va explicar que se li van endur diners i joies.

L'afectat va indicar que bona part dels veïns del barri s'han trobat en situacions similars, i va comentar que en una casa pròxima els lladres van posar una cadira damunt d'una taula per poder accedir a una finestra i entrar dins.



Càmeres de seguretat

Davant de l'increment de robatoris a domicilis, l'alcalde de les Planes, Eduard Llorà (PDeCAT), reclama celeritat en la resolució dels tràmits administratius que falten per posar en servei el sistema comarcal de càmeres de seguretat que ha de controlar els accessos al poble i a la comarca.

L'alcalde ha valorat que hi ha pocs Mossos d'Esquadra a la comarca per poder vigilar les bandes de lladres organitzades que controlen les entrades i les sortides dels veïns a les cases per trobar una ocasió per robar. Llorà indica que el poble tampoc es pot permetre tenir policia municipal ni vigilants de seguretat, per la qual cosa les càmeres de seguretat, segons ell, suposaran un gran ajut.

Llorà ha explicat que el retard en els tràmits administratius per un conveni referent a la titularitat de les càmeres entre els ajuntaments i el Departament d'Interior fa que la posada en servei del sistema de control dels accessos a la comarca i als pobles s'endarrereixi. Llorà ha indicat que reclamarà celeritat en els tràmits perquè les càmeres puguin entrar en servei ben aviat, ja que la idea data de març de 2016.