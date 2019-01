«És bonic veure que la recerca no queda als articles, sinó que arriba a la societat»

Mariona Serra, que va néixer a Figueres el 1984, és una emprenedora bolcada en el món de la investigació. Es va llicenciar en veterinària i va cursar un màster d'immunologia.

Després va fer un doctorat en farmacologia, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el National Institute of Health dels Estats Units, on estarà un any. Per potenciar la formació en qüestió d'empresa, també va fer el programa de desenvolupament directiu a IESE.

A finals de desembre va ser guardonada amb el premi Fidem 2018 a la innovació. Aquest guardó de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora reconeix la feina ben feta de dones amb projectes emprenedors.

A Mariona Serra li van reconèixer el mèrit de tirar endavant el RAID-CRC, un kit mèdic que ha desenvolupat a través de la seva empresa Goodgut i que permet detectar el càncer de colon a través dels bacteris.



Li va sorprendre rebre'l?

Sí. De fet no sabia ni que existia. Les mateixes associades de l'entitat proposen les persones mereixedores del premi, i la decisió final la pren un comitè d'experts. Premien projectes empresarials emprenedors en vuit categories diferents, i el meu va ser d'innovació.

Què és el RAID-CRC?

És un kit que detecta a la femta una signatura bacteriana que és específica del càncer colorectal.

Imagino que aquest producte ha sortit després d'una llarga investigació. Quan s'involucra en el món mèdic?

Tot va començar l'any 2012, quan em vaig incorporar d'investigadora postdoctoral a l'equip del doctor Xavier Aldeguer, cap de Servei de l'Aparell Digestiu de l'hospital Dr. Josep Trueta de Girona. També hi col·laborava el catedràtic de microbiologia de la Universitat de Girona (UdG), el professor Jesús García-Gil. Aquest grup de recerca es dedicava a l'estudi de la microbiota intestinal i les malalties digestives. En aquell moment, l'equip llegia una tesi en què descrivien uns marcadors bacterians a la mucosa intestinal de pacients de càncer colorectal. Els resultats eren fantàstics! Per seguir investigant en aquesta línia, però, es necessitava finançament, i era l'any 2012...

Unes èpoques complicades, després de la crisi del 2010, no?

Sí. Per al finançament públic, la situació era compromesa.

Quina alternativa va trobar?

Vaig aplicar els coneixements del curs d'emprenedoria. Per continuar amb l'estudi, vam buscar finançament privat i públic. A més, vam apostar per sortir del més habitual i, per tant, ja no valia prometre que publicaríem tants articles en revistes científiques d'alt impacte. Havíem de demostrar que érem capaços de desenvolupar un producte rendible i útil per a la societat. Els bacteris que havíem trobat a la mucosa intestinal els vam buscar després en femta. Això ens va servir per desenvolupar el RAID-CRC, un kit que serveix per detectar el desequilibri típic dels bacteris que produeixen càncer colorectal. Aquest producte és la raó de ser de Goodgut.

Va ser després de RAID-CRC que va néixer l'empresa?

Amb el seu disseny, ens vam adonar que no només teníem un producte, sinó un projecte empresarial complet que en podia generar altres. I és així com el 2014 fundem Goodgut. Jo soc la directora general, i els cofundadors són Xavier Aldeguer, Jesús García-Gil i Jaume Amat. Avui hi treballem deu persones, hem captat dos milions d'euros entre finançament públic i privat, i ens definim com una empresa biotecnològica de desenvolupament i comercialització de sistemes no invasius de suport al diagnòstic i tractament de malalties digestives. La recerca la fem a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGi) i la UdG. Actualment ens centrem amb les malalties digestives: càncer colorectal, còlon irritable i malaltia inflamatòria intestinal.

Així, a part del kit per a la detecció del càncer de còlon que han premiat, teniu més productes?

Sí. El desplegament que teníem ens ho permetia. Ara tenim tres productes de diagnòstic, dos dels quals ja estan preparats per sortir al mercat. I un prebiòtic, que està en desenvolupament. El primer producte sortirà durant aquest mes de gener.

Quin és el vostre mercat?

Començarem per Espanya i després anirem a Europa. Més tard registrarem el producte als Estats Units i farem el salt al món.

Des del 2014 investigant, i a inicis d'aquest 2019 sortirà el primer producte. Se'n sent orgullosa?

Sí. Al darrere hi ha molta feina. És molt bonic veure com el benefici de la recerca no queda en articles, sinó que arriba a la societat. Canviar la bata per l'americana em va fer ser conscient de la part aplicada de la investigació.