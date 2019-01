La Marató de Donants de Sang ja té mil persones amb hora reservada

La Marató de Donants de Catalunya, que arrenca demà per remuntar les donacions de sang després del descens propi del Nadal, ja compta amb un miler de persones que han reservat hora per fer la seva donació de sang.

La marató, que començarà demà i s'allargarà fins divendres 18, es durà a terme a tots els hospitals catalans amb Banc de Sang i Teixits, com l'hospital Josep Trueta de Girona. A Girona també es podrà donar sang el mateix divendres al matí al saló de descans del Teatre Municipal.

L'objectiu de la sisena edició de la iniciativa, que és la col·lecta de sang més gran que es realitza al país cada any, és aconseguir que 10.000 persones donin sang durant aquests dies i normalitzar així la situació de les reserves de sang, que estan en nivells baixos després de les festes de Nadal, una de les èpoques més crítiques per al Banc de Sang, ja que el canvi d'hàbits de la ciutadania fa baixar les aportacions entorn d'un 25%. A més, també es vol conscienciar la societat perquè doni sang de forma regular.

En el cas de Girona, la Marató de Donants de Sang espera duplicar les extraccions que es realitzen cada dia al Trueta. D'aquesta forma es preveu passar de les 20 a les 40 donacions per així arribar a tenir reserves de sang per a deu dies, el nivell que es considera òptim per garantir les necessitats de la sanitat catalana.

Les reserves d'hores es poden fer a la pàgina web de la marató maratodonants.cat, on també hi ha materials i continguts -com gifs animats- per difondre per les xarxes socials o cartells per penjar a les escales de veïns animant a donar.

Precisament en aquest sentit, el Banc de Sang ha engegat una campanya sota el lema «Tu sí que ets important», per aconseguir que tothom es converteixi en sangfluencer o bloodfluencer i utilitzi la seva influència a les xarxes o el seu entorn per fer difusió de la donació de sang.