Sant Julià vol recuperar la llei d'independència de Medinyà

Segons la Llei 8/2015 de creació del municipi de Medinyà, aquest havia de comptar amb una Comissió Gestora que el gestionés, sota el paraigua de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, fins a les properes eleccions municipals en què es preveia que es podria constituir com a municipi independent després que una llei franquista li negués aquesta opció l'any 1972. El Tribunal Constitucional (TC) va decidir tombar la llei i amb l'aplicació del 155 la Generalitat no va poder fer-hi res. Aquest dijous, l'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, va reactivar el repte demanant al delegat del Govern a Girona, Pere Vila, tornar a treballar per recuperar la llei per la independència de Medinyà. Pere Vila es va mostrar obert a ajudar-lo.

L'alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà explica que es va crear un decret excepcional, la Llei 8/2015, que establia assignar una Comissió Gestora que gestionés Medinyà, sota el paraigua de Sant Julià, amb vista a ser independent en les eleccions municipals de 2019. La derogació de la llei per part del TC va fer que la Comissió Gestora desaparegués i Medinyà tornés a estar sota la tutela total de l'equip de govern de Puigtió el gener del 2018. «Amb el 155, la Generalitat no va poder recórrer aquesta sentència», afirma el batlle, que des de fa temps es planteja tornar a reactivar el procés per recuperar el decret que implica la segregació dels dos municipis, un desig per part dels habitants de Medinyà.

El primer pas del procés va tenir lloc aquest dijous a partir de la reunió entre Pere Vila, Marc Puigtió i el regidor de Medinyà 1992, Pere Bosch. Des de Sant Julià, a la reunió «se li va demanar a Pere Vila que abans de les 'municipals' volíem tornar a iniciar els contactes amb la Generalitat per reprendre la llei que va quedar anul·lada entre setembre i octubre del 2017», apunta Puigtió. Vila va mostrar el seu interès i va proposar a Puigtió anar conjuntament a Barcelona per exposar aquest repte. Es preveu fer aquesta trobada en el marge d'un mes.