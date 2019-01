L'Associació de Promotors estudiarà «amb lupa» la moratòria

L'Associació de Promotors de Catalunya va dir que estudiarà «amb lupa» la moratòria per suspendre durant un any la tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències d'obra nova a primera línia de mar per garantir que «es respecti la seguretat jurídica» del col·lectiu. El secretari general tècnic de l'entitat, Josep Donés, va admetre que molts planejaments vigents són obsolets, però va criticar que la mesura s'adopti just quan s'està reactivant la construcció.

Sobre el fet que en quedin exclosos aquells que ja tinguin llicència, Donés va dir que «només faltaria», però que tot i així caldrà veure quines afectacions té en determinats sols. D'altra banda, va insistir que espera que sigui «el més ràpid possible» perquè «a tothom li interessa que l'economia funcioni i això genera llocs de treball». En la seva opinió, «és bastant lamentable que es faci ara que es comença a edificar sobre aquests terrenys comprats a l'expectativa del que diuen els plans generals i que estaven morts durant els anys de crisi».