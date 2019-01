Conflicte obert Lluita per igualar les subvencions

La decisió de la Generalitat d'ajudar econòmicament els CET amb discapacitats d'especials dificultats posa més llenya al foc a una lluita que les entitats van portar als jutjats fa anys. S'oposen a la interpretació de la llei per part del Govern, que en lloc de subvencionar el 50% del salari mínim de tots els treballadors amb discapacitat només ho fa amb els d'especials dificultats. En la resta de casos, l'ajut es queda en el 25%. Les entitats reclamen el 50% per a tots i, de fet, n'hi ha que a més de garantir aquest percentatge demanen el 75% per als d'especials dificultats.