L'Ajuntament d'Olot aprova el pla de subvencions 2019

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2019. Ho va fer després que en el ple anterior, del 20 de desembre, el Pla hagués quedat tombat i l'alcalde, Josep Maria Corominas, s'hagués mostrat preocupat pel futur econòmic de les entitats.

En previsió de la possibilitat que l'oposició tornés el pla al calaix, la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, va apuntar que sempre es pot fer servir el pla del 2016. No va ser necessari perquè després d'exposar les seves opinions els representants dels grups de l'oposició es van abstenir.

Xavier Garcia (OeC) va exposar que no està d'acord amb la reserva de 20.000 euros per a alcaldia, Raül Massanella (CUP) va valorar que el pla hauria de contenir incentius per fer competir les entitats, Josep Guix va justificar l'abstenció amb el fet que no vol obstruir i Josep Quintana (ERC) tampoc va voler perjudicar les entitats.

Montserrat Torras va plantejar que els 20.000 euros per decisions d'alcaldia ja van passar pel ple del pressupost i va avançar que estudien un sistema diferent d'interpretar els indicadors per al 2020.