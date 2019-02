Rec Madral denuncia de nou l'alcalde de Llagostera

L'empresa d'aigües Rec Madral va denunciar ahir de nou l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, per impedir-li arreglar una avaria situada en una parcel·la del carrer Gardènia que afecta part de la urbanització La Canyera. A l'escrit, que es va entrar ahir al jutjat, Rec Madral recorda que és «la concessionària de facto» del servei i reclama poder actuar d'urgència, alertant que l'avaria ja afecta 30 habitatges, una masia i un restaurant, i que en les properes hores es pot estendre a 90 cases més situades entre les urbanitzacions de La Canyera i de La Mata.

Totes elles reben l'aigua d'un dipòsit que arran de l'avaria no es pot reomplir i que, per tant, es quedarà sense reserves. La denúncia arriba, precisament, pocs dies després que Rec Madral presentés una querella criticant que, sense avís previ, s'hagués construït una xarxa d'aigua paral·lela a la seva, i l'Ajuntament i la Junta de Compensació atorguessin el servei a una altra empresa. Per la seva banda, Santamaria va recalcar que «el secretari municipal ha dit a l'empresa que per fer obres primer ha de demanar llicència municipal a l'Ajuntament», afegint ahir al vespre que «no tenim coneixement que ningú no tingui aigua».

Segons recull l'escrit per part de Rec Madral, la fuita es va detectar dilluns de la setmana passada. Ahir al matí, dos operaris de Rec Madral van anar a arreglar-la amb l'ajuda d'una retroexcavadora per poder accedir fins a la canonada. Però quan van informar la Policia Local, des de comissaria se'ls va comunicar que Rec Madral «no té permís per poder moure terres ni arreglar avaries», constata Rec Madral. L'empresa critica que, fins a finals de l'any passat, mai havia necessitat aquest vistiplau per poder dur a terme reparacions. A més, subratlla que tramitar un permís d'obres suposarà «mesos» i que les avaries a la xarxa d'aigües no poden esperar tant. Rec Madral dirigeix la denúncia directament contra l'alcalde com a «responsable directe» de la situació i sol·licita al jutjat que, de manera urgent, autoritzi l'empresa a poder reparar l'avaria «per tal de poder restablir els serveis de subministrament d'aigua domiciliària» i evitar que d'aquí a poques hores el tall també afecti les altres 90 famílies.



La veu de l'alcalde

El batlle de Llagostera explica la seva versió dels fets. Ahir dos empleats de Rec Madral es van posar en contacte amb el cap de la Policia Local del municipi per explicar-li la seva intenció de solucionar l'avaria. Per la seva banda, el policia va parlar amb el secretari municipal que li va comunicar que, per fer qualsevol obra a La Canyera, ha de demanar llicència perquè ara mateix l'empresa no té concessió per gestionar l'aigua de la urbanització, sinó que la té la Junta de Compensació.

Santamaria va recalcar ahir que «jo no he parlat en cap moment amb Rec Madral, sinó que ho ha fet el secretari. El que ha de fer l'empresa, si vol arreglar l'avaria, és demanar la llicència al consistori. Quan entri la petició, automàticament els tècnics ho valoraran i se l'hi autoritzarà, com se li ha autoritzat tantes vegades arreglar una avaria». El secretari es fa responsable d'aquesta resposta, que coincideix amb la visió que té el batlle sobre el procediment a l'hora d'intervenir en la urbanització en qüestió.

A més a més, Santamaria va subratllar ahir al vespre que «no tenim la notificació que ningú no tingui aigua». El mateix també informa que la Policia Local no ha trobat ningú a la parcel·la del carrer Gardènia on hi hauria l'avaria.