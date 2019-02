Interior facilitarà tenir un sistema de videovigilància als municipis sense Policia Local

Si en l'àmbit de les comarques gironines hi ha més de 200 municipis, només 37 disposen de Policia Local. És per això que el departament d'Interior de la Generalitat facilitarà a partir d'ara la possibilitat de disposar d'un sistema de videovigilància per aquells que no en tinguin. Després d'un temps estudiant les possibilitats d'aquesta opció, finalment, la Comissió de Controls dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya del Tribunal Superior de Justícia ha donat llum verd a aquesta opció, posant sobre la taula un nou conveni de col·laboració entre els consistoris interessants amb Interior.

El director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, ha explicat que només hi podran optar les localitats que no tinguin Policia Local. «Si el municipi ja disposa d'aquest tipus de cos, entenem que no necessiten aquesta ajuda», ha apuntat. Pel que fa a les que s'hi presentin, hauran d'acreditar que existeix «una necessitat de seguretat ciutadana». La necessitat restarà a l'espera de la validació de la Comissió, que haurà d'informar sobre la petició que cursi la Direcció General de la Policia.

Amb la signatura d'aquest conveni, seran els consistoris qui adquireixin i instal·lin els dispositius fixos de videovigilància - pagant també la totalitat del seu cost -, mentre que l'emmagatzematge custòdia i visionat de les imatges correspondrà als Mossos d'Esquadra. La signatura d'aquest document tindrà una vigència de quatre anys, tot i que podrà ser prorrogat.



Investigar i prevenir

Segons ha assegurat Interior, la instal·lació de videocàmeres fixes en llocs públics permetrà prevenir i investigar possibles delictes administratius i penals, utilitzar de manera pacífica les vies i espais públics i contribuir a assegurar la convivència. A l'espera de veure quins seran els municipis que apostin per la seva instal·lació, Ballesta creu que «la filmació pot aportar seguretat i tranquil·litat als ciutadans», de manera que «posar els ulls al territori permetrà fer baixar els índexs de criminalitat».



Una bona rebuda

La notícia de la creació del conveni ha estat ben rebuda entre els alcaldes d'alguns dels municipis que s'hi podrien acollir, com Bescanó. Així doncs, el seu batlle, Pere Lluís García, s'hi ha mostrat interessat, recordant que «tot i que és complicat controlar tots els espais, les càmeres de seguretat poden ajudar a enxampar els brètols que puguin provocar incidències». L'alcalde bescanoní apunta que, en el seu cas, tenen «sort de tenir a prop la comissaria de Mossos de Salt, perquè quan passa alguna cosa venen molt de pressa», però apunta que les càmeres són una «alternativa interessant».

De la mateixa manera s'ha expressat l'alcalde accidental de la localitat altempordanesa de Portbou, Trino Martínez, que troba que pot ser «una gran ajuda pels pobles petits que no disposen cap tipus de vigilància, perquè els ciutadans se sentin més segurs». En el seu cas tenen una comissaria de Mossos a la mateixa localitat, però comparteixen la patrulla amb altres indrets com poden ser Colera, Llançà o bé Selva de Mar.

Des de Vilablareix, David Mascort, ha apuntat que veu «amb bons ulls» la proposta i recorda que, de fet, «s'havien plantejat posar càmeres a les carreteres d'accés del poble». Per l'alcalde «és una eina més que tenim els municipis per reforçar la seguretat». Pel que fa al municipi de Cruïlles, el seu representant municipal, Salvi Casas, ha celebrat «la bona notícia», tot i que ha afegit que «ja s'havia demanat abans». Per a Casas, «era una demanda que des dels ajuntaments s'havia fet en ocasions anteriors, ja que la normativa no permetia posar càmeres si no hi havia Policia Local a la localitat en qüestió».