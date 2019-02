El doctor cassanenc Pompeu Pascual, a la Galeria dels Metges Catalans

El metge cassanenc Pompeu Pascual i Carbó ha estat inclòs dins la Galeria de Metges Catalans, web del Col·legi de metges de Barcelona que divulga els personatges més destacats de la Medicina catalana, ja sigui per raons mèdiques o científiques com de qualsevol altra índole, sigui política, cultural com social.

Pascual i Carbó neix a Cassà de la Selva dins la tercera generació dels metges Pascual de Llebrers. El 1922, s'estableix a Girona on inicia una gran tasca en el camp de la Pediatria. No tarda a afegir-se a l'explosió cultural que viu Girona amb el naixement del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GE iEG), l'Associació de música i l'Ateneu de Girona.

Aviat compagina la pràctica mèdica amb la pedagogia i l'esport. Així és el creador de la Secció d'Atletisme dins el GEiEG, dóna classes de puericultura a l'Escola Normal de mestres, col·labora escrivint al Butlletí del Col·legi de Metges, institució on, durant un temps, és membre de junta i secretari com ho és també del Casino de Girona.

Pascual va ser responsable del Servei d'Infància dels Establiments de Beneficència Provincial de Girona, tenint l'Hospici i la Secció d'Infants de l'Hospital de Santa Caterina a càrrec seu. Millora ostensiblement moltes qüestions de l'assistència en aquests àmbits i la seva divulgació, publicant conclusions i treballs molt útils.

També ingressa Esquerra Republicana de Catalunya, partit per qui va sortir escollit regidor de l'Ajuntament de Girona al 31.

Exiliat a Xile l'any 1939, s'hi està deu anys i desenvolupa una gran activitat i estableix fructíferes coneixences. Nomenat membre d'honor de la Societat Xilena de Pediatria, estableix vincles amb els qui després serien presidents del país, Frei i Allende. El primer el nomenà cònsol honorari de Xile a Girona l'any 1965.

En reconeixement, Cassà li té un carrer dedicat i la ciutat de Girona, també. L'any 1980 Pompeu Pascual i Carbó és objecte d'un homenatge que organitza la Colla Excursionista Cassanenca conjuntament amb l'Ajuntament de Cassà de la Selva amb una sèrie d'actes que s'inicien amb una exposició amb documents, textos inèdits i fotografies del doctor Pascual.