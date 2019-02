La moratòria de la Costa Brava impacta en l´activitat d´arquitectes i promotors

Dos sectors professionals, el de l'arquitectura i el de la construcció, representen l'altra cara de la moratòria per frenar la construcció a la Costa Brava. La mesura, acordada per la Comissió d'Urbanisme, tindrà un impacte directe en els dos col·lectius, tal com van indicar ahir la delegació gironina del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i l'Associació de Promotors de Catalunya. Ambdues organitzacions volen dialogar amb l'administració.

L'endemà que la comissió territorial d'Urbanisme aprovés una segona moratòria, que amplia el radi de protecció de la primera, el secretari general dels promotors, Josep Maria Donés, va subratllar que «l'única activitat, excepte a la capital i en alguns llocs puntuals, és a la Costa Brava». Donés va alertar que l'efecte de la suspensió és «important en el sector, però també per a l'economia general de la zona». A més, va opinar que la Generalitat dona una sensació d'«intranquil·litat jurídica, perquè s'està parlant de llicències demanades que no es donaran i es posa en dubte algunes de donades».

A l'espera que es publiquin els detalls de l'acord d'Urbanisme, el secretari general de l'Associació de Promotors de Catalunya va explicar que estan «molt sorpresos» que s'hagin afegit més àrees a la primera moratòria «amb l'argument que són planejaments urbanístics no sostenibles, quan molts es van aprovar el 2015 i el 2016». Donés va afegir que el 2005 es va aprovar un pla director, després del Debat Costa Brava, que va desclassificar molts sòls i va afirmar que «estic convençut que ningú fa res que no es digui al Pla general».

D'altra banda, el representant del gremi de promotors va apuntar que «els que coneixem la Costa Brava sabem que ho hem fet bastant bé, dintre del que cap, i que els edificis a primera línia de mar són dels anys 60». Josep Maria Donés també veu certa contradicció en aquells que s'oposen a la construcció de «xalets de molt nivell quan és el que volien, edificis de baixa densitat i millorar la qualitat del turisme». La seva associació ja ha concertat una reunió amb responsables d'Urbanisme per conèixer detalls de la moratòria i, va afegir Donés, «esperem diàleg, ja que no hi ha estat abans».

Per la seva banda, el tresorer del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona, Josep Maria Torra, va dir que la moratòria afecta els arquitectes perquè limitarà l'activitat constructora i afegeix un filtre temporal que «pot paralitzar alguns projectes, companys i promocions». Ara bé, «també entenem i és molt important per nosaltres –va remarcar– que la gent del territori se senti afectada per la construcció», perquè «de vegades es fa de manera molt extensiva, potser sense donar tota la informació a la gent que viu al lloc i sense que es puguin expressar». En la seva opinió, «l'activitat constructora afecta tothom i és un senyal de societat madura que la gent se senti afectada i vulgui dir-hi la seva». Per aquest motiu, el tresorer del COAC va dir que «preferim veure la moratòria com una oportunitat de trobar-nos, parlar-ne i intentar sortir-ne amb una solució amb tots els agents implicats». Ahir, el president gironí de l'entitat va mantenir una primera reunió amb l'administració.

Finalment, va subratllar la sensibilitat dels arquitectes amb el medi ambient, «en intentar aconseguir harmonia amb la construcció»; tot i que va reconèixer que «les coses no s'han fet sempre bé, que els col·legiats tenim part de responsabilitat és indiscutible».