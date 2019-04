Un mort i dos ferits en sortir de la via una furgoneta a Colomers

Una persona va morir i dues més van resultar ferides, una d'elles de gravetat, ahir al matí en sortir de la via la furgoneta en què viatjaven per la carretera GI-633, a l'altura de Colomers (Baix Empordà). Segons el Servei Català de Trànsit, l'avís de l'accident es va rebre a les 6.35 hores i va tenir lloc al punt quilomètric 10. Les tres persones que viatjaven al vehicle anaven a la part del davant i, a causa de l'impacte, va morir un dels passatgers. A més, el conductor de la furgoneta, que segons els Mossos d'Esquadra no té el permís de conduir, va resultar ferit de poca gravetat i l'altre passatger davanter va resultar ferit greu. Tots dos van ser traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima ja són 48 les persones mortes en accidents de trànsit aquest 2019 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.