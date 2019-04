El xef Marc Ribas exercirà de jurat en el concurs de cuina del Peix de Roca de Begur

El cuiner Marc Ribas, conegut per ser el presentador dels programes «Cuines» i «Joc de cartes» de TV3, serà el responsable del jurat del concurs de cuina popular que es fa dins de la campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur. Ribas substituirà Jordi Cruz, que va formar part del jurat en l'edició passada, coincidint amb el vintè aniversari de la campanya. «Busquem la presència d'un xef de renom per ressaltar el concurs, que no oblidem aposta per la cuina més casolana», va recordar el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat. El concurs de cuina, que enguany arriba a la XII edició, compta amb la participació d'una dotzena de restaurants del municipi i tindrà lloc el 18 de maig. La campanya gastronòmica, que va començar el passat dissabte i la presenta la periodista Elena Garcia Melero, finalitzarà el pròxim 2 de juny.