Tres detinguts per circular beguts o negar-se al test d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han detingut, en tres dies, tres conductors per circular beguts o negar-se a fer la prova d'alcoholèmia.

El primer cas va ser divendres, quan van arrestar una dona de 59 anys i origen francès com a suposada autora d'un delicte contra la seguretat viària per negar-se a sotmetre's a les proves de detecció alcohòlica. Diversos usuaris van avisar que hi havia un cotxe aturat al tercer carril de l'AP-7 a Bàscara amb la conductora a dins. Després d'identificar-la van traslladar el vehicle a un lloc segur i li van voler fer la prova, però la dona s'hi va negar i per això la van detenir.

L'endemà, van detenir un home de 52 anys, veí de Narbona, pel mateix delicte. Els agents van aturar una furgoneta al vespre a la sortida 6 de l'AP-7 a Sant Julià de Ramis. El conductor va donar un resultat de 0,68 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,25.

El tercer cas va passar la matinada de dilluns a dimarts, quan Mossos va detenir una dona, de 53 anys, també francesa i veïna de Perpinyà per donar positiu penal en la prova d'alcoholèmia que li van fer després de tenir un accident a la Jonquera, on va sortir de la via i xocar contra un senyal. La conductora, que havia resultat il·lesa, va donar positiu amb 0,90 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de tres vegades per sobre del màxim permès, i va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària.