La ciència surt al carrer de la mà d'alumnat de Secundària

La ciència va ocupar ahir el centre de Girona, a les places a l'entorn de l'edifici de la Generalitat, en la sisena edició de la Ciència entre tots, una activitat organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Servei Educatiu del Gironès protagonitzada per l'alumnat de Secundària. Un miler de noies i nois, bàsicament d'aquest nivell educatiu, van muntar estands on feien experiències científiques i on van respondre les preguntes que els van plantejar. Més de 200 docents i divulgadors van donar suport als estudiants i, entre tots, van oferir centenars d'experiments.

A més de l'alumnat de Secundària, també en van ser part activa professors i estudiants universitaris i científics, però també d'altres punts de l'Estat.