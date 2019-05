L'atenció primària gironina promourà la higiene de mans

promoure la higiene de mans s'estendran també a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona. Fa anys que el Trueta lidera un conjunt d'activitats per promoure la bona pràctica en aquest camp, tant entre professionals sanitaris com amb pacients i familiars, i ara s'amplien cap a l'àmbit dels CAPs.

Per a fer-ho, els professionals seguiran un curs en línia per perfeccionar les tècniques de fricció de les mans amb preparats alcohòlics abans i després del contacte directe amb els pacients. Aquesta està demostrada com l'acció més efectiva per evitar que les mans actuïn com a vector en la transmissió d'infeccions, ja sigui contaminant les superfícies que amb posterioritat tocaran els mateixos pacients, o bé en contactar amb objectes contaminats i tocar els usuaris sense haver fet una higiene prèvia. Tant l'OMS com els Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) concedeixen a aquesta acció un grau d'evidència científica màxim.



A més, per fomentar també una bona higiene de mans s'han adquirit dos nous aparells amb llums ultraviolades, que s'utilitzen durant els tallers formatius i que revelen els racons de les mans que no han estat ben desinfectats, tot i haver practicat una higiene de mans amb solució alcohòlica. Aquests aparells aniran itinerant entre els diferents centres de primària, de manera que tots els professionals podran seguir aquestes sessions formatives als seus propis centres.

"Salveu vides: renteu-vos les mans", que impulsa l'OMS. Coincidint amb l'efemèride, el grup d'higiene de mans de l'hospital Trueta -que és un dels hospitals referents en aquesta matèria- ha impulsat la producció d'un vídeo promocional, que ha comptat amb la col·laboració de l'escoles de dansa Avança de Girona i Dance Craft. Avui se celebra el Dia Mundial de la Higiene de Mans , que enguany se centra en la campanya

I per commemorar aquest Dia Mundial de la Higiene de Mans, com cada any al Trueta s'han organitzat una sèrie d'activitats per promoure la bona pràctica en aquest camp, tant entre els professionals com també entre els pacients ingressats i els seus familiars. Al llarg d'avui s'ha instal·lat una taula informativa al vestíbul i s'ha fet un taller itinerant a l'edifici de consultes externes, les plantes d'hospitalització i el servei d'Urgències, on a banda d'explicar les tècniques més apropiades de neteja de mans, s'ha convidat els usuaris a participar en aquest taller formatiu.