Recullen 3.000 firmes per pacificar l'avinguda Sant Jordi, a Olot

La plataforma ciutadana No és un vial, és un carrer ha anunciat la recollida de 3.000 firmes per pacificar l'avinguda Sant Jordi. La Plataforma va començar la recollida fa aproximadament un mes. Van aprofitar una manifestació i la diada de Sant Jordi per aconseguir uns compromisos que augmenten dia a dia.

Hi contribueixen els petits accidents però continuats que enregistra l'avinguda, els resultats dels quals són captats pels veïns i penjats.

La pressió ciutadana va tenir part en l'aprovació, per part de l'Ajuntament, d'un projecte per a la instal·lació d'un paviment reductor de soroll i d'altres mesures reclamades pels veïns.

Els veïns van fer un comunicat en el qual van mostrar-se satisfets per la decisions de la junta de govern local, en espera de la variant que ha de tornar a l'avinguda la funció de carrer.