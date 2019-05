Tres serveis més del Trueta podran formar especialistes

El Ministeri de Sanitat ha acreditat tres noves especialitats de l'hospital Josep Trueta de Girona per a formar metges residents. Angiologia i Cirurgia Vascular, Urologia i Oftalmologia se sumen als altres serveis del centre que poden acollir Metges Interns Residents (MIR) i, a més, s'ha acreditat una segona plaça de resident per a Neurologia.

Aquesta acreditació és un pas imprescindible que han de passar els serveis assistencials per poder impartir docència. Per a la convocatòria actual, el Trueta té 24 serveis acreditats per impartir docència que, amb aquestes noves acreditacions, passaran a ser 27 de cara a la convocatòria de 2020. L'oferta formativa d'aquest any és de 33 places de residents per a 22 dels 24 serveis acreditats.

A part d'aquestes especialitats, el Trueta també ha demanat al Ministeri poder tenir un resident més per a les especialitats de farmàcia, pediatria, ginecologia, cirurgia general i digestiva, a més d'una segona infermera pediàtrica, També ha sol·licitat l'acreditació del Servei d'Otorrinolaringologia per impartir docència.

Pel que fa a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), s'ha iniciat la tramitació de l'acreditació de sis nous centres docents per poder acollir residents de medicina i infermeria familiar i comunitària: Santa Clara de Girona, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Figueres, Blanes i Tordera. També s'estan fent tràmits per tal que els centres de Santa Clara, Montilivi de Girona i Salt, puguin formar residents d'infermeria familiar i comunitària.

L'ICS ha acollit aquesta setmana els 56 residents que comencen la seva especialització tant a l'hospital Trueta com a algun dels ambulatoris acreditats. En el camp hospitalari, es tracta de 27 professionals de la medicina que desenvoluparan la seva especialitat al Trueta i cinc més d'infermeria (quatre al Servei de Ginecologia i Obstetrícia, és a dir, dos més que fins ara), i un a Pediatria.

Els MIR es reparteixen de la manera següent: tres, als serveis d'Anestèsia i Reanimació i Pediatria; dos, a Medicina Interna, Radiologia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica, i un a cadascuna d'aquestes altres unitats: Anàlisis Clíniques, Anatomia Patològica, Medicina Intensiva, Cirurgia General i Digestiva, Cirurgia Toràcica, Endocrinologia i Nutrició, Oncologia Mèdica, Aparell Digestiu, Ginecologia i Obstetrícia, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Pneumologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia i un FIR de Farmàcia.

Pel que fa a l'atenció primària, ahir es va donar la benvinguda als dinou nous residents de l'especialitat de medicina familiar i comunitària, i a quatre de l'especialitat d'infermeria familiar i comunitària. Al llarg dels anys vinents, faran la seva etapa d'especialització als equips d'atenció primària de Can Gibert del Pla, Montilivi i Vilaroja, Taialà, Salt, Sarrià de Ter i Canet de Mar, i rotacions als hospitals docentsTrueta, Santa Caterina, Palamós, Figueres i Calella.