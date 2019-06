El concessionari de la xarxa comença a omplir el nou dipòsit d'aigua d'Olot

Des de fa uns dies, la companyia concessionària del servei d'aigua d'Olot, Sorea, ha començat a omplir el nou dipòsit d'aigua d'Olot. La previsió és que el dipòsit estigui ple el mes de juliol i en una data indeterminada de l'estiu comenci ha de donar subministrament a la part de la ciutat més propera a la infraestructura.

Són dades donades per l'alcalde en funcions d'Olot, Josep Maria Corominas (JxCat), que fa pocs dies va fer una visita a l'equipament per comprovar l'estat de les obres. El nou dipòsit té un cost aproximat d'un milió d'euros que formen part del compromís d'inversions de la companyia d'aigües.

L'equipament està situat sobre el barri de Benavent, a la falda de la muntanya de Batet. És una construcció rectangular d'uns 53,30 metres de llarg per 2,40 metres d'ample i 6,75 metres d'altura. L'han feta de forma semisoterrada per tal de reduir l'impacte paisatgístic i millorar la integració amb l'entorn. Ara, l'empresa constructora treballa en la integració de la infraestructura en el paisatge. La intenció és que l'impacte en el paisatge acabi desapareixent. També han de fer un parc pactat amb els veïns de Benavent.

El nou dipòsit està repartit en dues parts. D'aquesta manera, mentre una part pot ser netejada o en manteniment, l'altra continuarà la distribució de l'aigua.

Segons l'alcalde, en un futur el dipòsit rebrà subministrament d'una captació ubicada a la zona de les Fonts. Així, cadascun dels dipòsits tindrà aigua d'una captació diferent. De moment, els dos dipòsits rebran l'aigua del quadre de pous del Parc Nou.



Renovació de la xarxa

Corominas indica que, quan el dipòsit entri en servei, acabaran els problemes en la xarxa d'aigua d'Olot. Es tracta de dificultats de pressió en zones altes. Per exemple, en carrers situats a la falda del volcà Montsacopa. Encara que infreqüents, hi ha talls per causa de la reparació d'avaries. Arran del fet que hi haurà una distribució repartida des de dos orígens, la previsió és que els ciutadans no hagin de notar cap anomalia encara que tinguin lloc reparacions a la xarxa. Els dos dipòsits tindran la capacitat de subministrar a la vora de quatre hectòmetres cúbics l'any.

Les avaries i incidències en la xarxa d'aigua deriven, en part, de l'increment demogràfic que hi ha hagut a la ciutat en els últims 20 anys. La ciutat ha passat de tenir 27.967 habitants el 2000 a arribar fins a 34.486 el 2018. Es tracta d'un augment del 23%, percentatge que representa una considerable puja del nombre d'abonats.

El dipòsit forma part d'un compromís de millora de la xarxa establert en el moment de la signatura del conveni. A més d'un nou dipòsit, l'acord contempla la substitució de canonades, la creació d'estacions de bombament i la divisió d'Olot en 14 sectors per tal d'instal·lar comptadors per detectar fuites. Compten amb un sistema informàtic que permet localitzar les fuites d'aigua des de les dependències administratives de l'Ajuntament.