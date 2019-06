Un 10% dels habitatges de Tortellà estan deshabitats

L'alcalde de Tortellà, Rafel Domínguez, en un dels últims plens, va exposar que l'Ajuntament ha fet un cens sobre els habitatges buits del nucli antic. L'estudi va ser fet fa aproximadament un any pels serveis tècnics de l'Ajuntament amb suport del Consell Comarcal de la Garrotxa.

El resultat va ser que, dels 400 habitatges que hi ha aproximadament al nucli antic de Tortellà, entre 40 i 50 estan buits. Un dels motiu principals del fet que els habitatges estiguin deshabitats és l'envelliment dels habitants que han mort o han anat a viure a residències. Alguns dels habitatges no tenen cèdula d'habitabilitat i molt pocs estan destinats a la funció de pis turístic.

Segons va explicar l'alcalde al ple, el motiu de l'estudi va ser intentar dinamitzar l'habitatge al nucli antic. Per això va apuntar que la idea és fer una segona part de l'estudi que contempli la creació de línies d'ajut i exempcions d'impostos per promoure rehabilitacions. També va considerar que el segon estudi quedarà per a l'equip de govern que prendrà possessió de l'Ajuntament en els dies vinents i els pot servir per fer polítiques d'habitatge.

Els habitatges buits en els nuclis antics també han estat o són motiu d'estudis destinats a afavorir rehabilitacions a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Mieres.

A Castellfollit un 20% dels habitatges del nucli antic estan buits. Hi ha 152 cases i 30 habitatges buits. A Santa Pau han aprovat fer l'estudi i han modificat el POUM per poder convertir en habitatges les plantes baixes dels edificis. També van comptar que entre la plaça Major i el portal de la Vila Vella hi treballen unes 40 persones. La voluntat és evitar el despoblament i l'envelliment.