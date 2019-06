oficina única a vilobí El Jutjat Mercantil de Girona acumula 800 demandes contra Ryanair de viatgers de tot Espanya

El Jutjat Mercantil de Girona pateix una sobrecàrrega important des de l'any passat per culpa de l'allau de reclamacions que rep contra Ryanair. Només l'any passat en va rebre gairebé 800 dirigides a l'aerolínia irlandesa.

Fernando Lacaba va explicar que «qualsevol ciutadà que hagi agafat un vol de Ryanair de qualsevol part de l'Estat ha de reclamar a Girona». La companyia aèrea té la seva única oficina a l'Aeroport de Vilobí d'Onyar -que de fet va ser el primer de l'Estat on va començar a operar- i, per tant, és l'única que té «competències territorials» per recollir totes les demandes derivades de pèrdues de vols, maletes o cancel·lacions, per exemple.

En aquest sentit, Lacaba va posar d'exemple que «ens han arribat demandes de vols de connexions entre Lisboa i Saragossa».

En total, l'augment de casos als jutjats mercantils de Girona d'un any a l'altre ha estat de 864 el 2017 a 1.480 l'any passat, un 71,30% més. Les demanes contra Ryanair han suposat el 54% del total que va atendre el jutjat, que s'ha reforçat amb 6 funcionaris més per tal de poder atendre totes les peticions. En total n'hi treballen 12.

D'altra banda, el president de l'Audiència va indicar que la branca concursal del Mercantil no pateix la mateixa saturació, i que es manté en nivells «normals».

De fet, en xifres totals, aquest òrgan va tancar el 2018 amb un 5,13% menys de casos pendents que l'any anterior, i se'n van resoldre un 73,26% més.