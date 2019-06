UGT denuncia que TSC no reconeix el risc d'embaràs a les tècniques d'ambulàncies

En sindicat FeSP-UGT denuncia que Transport Sanitari de Catalunya (TSC) no reconeix el risc d'embaràs a les seves tècniques d'ambulàncies des del minut zero.

La secretària d'Organització del Transport Sanitari, Noelia Marín, assegura que les mútues laborals han deixat de fer-se càrrec del subsidi per risc d'embaràs al seu sector i que només el poden percebre a partir de la setmana 20 d'embaràs.

Asseguren que són una professió de «risc», ja que d'entrada tracten amb malalts de molts tipus de malalties però alhora fan esforços físics com per exemple, a l'hora de traslladar pacients. I també, recorda, que passen moltes hores al sol o amb altes temperatures, per exemple, durant l'estiu.

La representant sindical també explica que hi ha hagut una treballadora embarassada de bessons que ha estat treballant fins a la setmana 18 de gestació i que dues tècniques més, que són de la província de Girona, han perdut el fetus a causa de no haver pogut agafar la baixa en saber de l'embaràs. Assegura que aquests fets els han portat a Inspecció de Treball i reclamen que se solucioni la situació. Afegeix que l'única forma que tenen les treballadores que volen agafar-se la baixa és anar a la Seguretat Social i no pas a la mútua laboral i que quan van al metge de capçalera se'ls dona aquesta baixa però que això, representa que «perdem sou, cobrant el 65%».

Noelia Marín assegura que, anteriorment, quan una treballadora comunicava que estava embarassada l'empresa començava el procés per tal que pogués fer-se càrrec del subsidi per risc durant l'embaràs i que això es feia des del minut zero.

Explica que des de la publicació de la guia del SEGO (Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia) les mútues no se'n fan càrrec fins a la setmana 20 de gestació i assegura que la guia «és només una guia, no pas una llei» i, per tant, reclamen que es retorni a la situació anterior, ja que les primeres setmanes d'embaràs són clau i es pot perdre el fetus.