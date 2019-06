«Que les dones i, a més joves, entrem en política suposa trencar barreres»

Amb 25 anys, Mireia Pimentel (JxCat) és una de les alcaldesses més joves de les comarques gironines.

Amb 25 anys, Mireia Pimentel (JxCat) és una de les alcaldesses més joves de les comarques gironines.



Què sent en ser la primera alcaldessa del seu poble?

És cert que fins ara tots havien sigut homes els que havien ocupat el càrrec, i em sembla que és un plus de renovació que les dones i, a més, joves, entrem en política, ja que suposa trencar amb barreres que, per mala sort, encara existeixen. Considero que és una gran oportunitat, i ho valoro molt positivament per regenerar la política.

D'on neix la inquietud per ser candidata?

En la legislatura anterior ja vaig estar a la llista com a regidora. En aquesta última, l'alcalde volia plegar i va confiar en mi per oferir-me el càrrec. Al principi em feia una mica de respecte, però em vaig veure amb cor de fer-ho i no vaig dubtar a acceptar. Per mi suposa un nou repte i una oportunitat que no podia deixar perdre.

Per què creu que fins al 2019 no hi ha hagut una dona al capdavant de l'alcaldia?

Crec que no s'ha donat la oportunitat a cap dona de poder arribar a l'alcaldia. No obstant, el temps històric ha anat canviant en l'àmbit polític, social i sociològic respecte als gèneres i, en ple segle XXI, em considero molt afortunada per arribar al capdavant de la llista. I també em sento privilegiada per haver format una llista amb cinc dones i dos homes.

Les dones tenen una manera pròpia de fer política?

No crec que es tracti de tenir una manera pròpia per ser dona o home; depèn de les ganes de fer. Crec que hi ha d'haver una composició equilibrada entre homes i dones, que siguin representats ambdós gèneres de forma equitativa. Tanmateix, la presència de les dones en el govern local repercuteix de forma molt positiva en la representació política femenina en altres nivells.

Vostè, a més, és molt jove: 25 anys. En què es notarà la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament?

En aquesta legislatura hem constituit una llista majoritàriament jove, que implica una renovació progressiva i constant de noves idees, i això és clau per contagiar aquest interès a persones de la mateixa generació. Sí que és veritat que pot resultar una mica estrany ser alcaldessa amb la meva edat, però a la vegada sé que la gent s'alegra de saber que algú tant jove tingui aquestes preocupacions i responsabilitats.