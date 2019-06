llagostera va celebrar ahir la x edició de la festa del

segar, organitzada pel col·lectiu de Segadors i Segadores del municipi.

Tot i les altes temperatures finalment es van poder celebrar totes les activitats, entre elles la demostració de diverses modalitats del segar. Amb aquesta tradicional festa, Llagostera dona cada any la benvinguda a l'estiu i es prepara per celebrar la Festa del Batre, prevista per al proper 13 de juliol.