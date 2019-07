La pobresa severa a Girona afecta cada cop més famílies amb menors i joves de 20 o 30 anys

Una de cada cinc persones viu en l'exclusió social a Catalunya, una situació a la qual aboca, sobretot, l'encariment de l'habitatge i la precarietat laboral, segons alerta un informe conjunt de Càritas i de la Fundació de Foment d'Estudis Socials i Sociologia Aplicada (Foessa). Una diagnosi que la responsable d'Acció social de Càritas Diocesana de Girona i membre de la comissió equivalent a Catalunya, Raquel Carrión, va afirmar que és extrapolable a les comarques gironines.

A partir de l'experiència de l'entitat, Carrión va remarcar que a Girona augmenten les famílies amb menors a càrrec seu que pateixen dificultats econòmiques severes i «que la pobresa es dona cada vegada en una edat més primerenca»; perquè, va explicar, si l'habitual era que afectés persones a partir dels quaranta anys, «ara ja són joves de vint o trenta, sols o en parella». L'experta va indicar que es tracta d'«un perfil nou, el de joves amb pobresa severa i exclusió, fruit de la precarització del treball i de l'encariment de l'habitatge».

L'Enquesta sobre integració i necessitats socials 2018, inclosa en l' Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, resulta de 13.000 visites fetes a 2.800 ciutadans de 1.100 habitatges arreu de Catalunya. La responsable d'Acció social a Girona la va descriure com «una investigació científica rigorosa» que ofereix «una mirada de la societat catalana en general, no només de les persones que atén Càritas». El treball, que vol ser «un focus d'alerta per reclamar polítiques socials públiques» –en les seves paraules–, es presentarà al Parlament de Catalunya, al món acadèmic i a les organitzacions que treballen en el tercer sector.

Centrant-se en el territori, el document situa les taxes d'exclusió social més altes a les ciutats més poblades; «sobretot vinculat a l'increment de preus de l'habitatge», va apuntar Carrión. Segons l'informe, aquesta taxa és del 22,6% als municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants i de l'11,7% als pobles de menys de 5.000.



Risc de polarització

L'informe alerta que l'exclusió social severa va en augment des del 2013 i que hi ha risc de «polarització», una qüestió que Carrión va destacar a les comarques de Girona. L'experta va informar que, respecte a l'esclat de la crisi, s'ha millorat en la recuperació de persones que estaven al llindar de la pobresa, però que «les que es troben en situació d'exclusió severa han augmentat». Això, va advertir, significa que «s'estan creant dues classes i s'està normalitzant que hi hagi un gruix de població amb pobresa, que hi hagi gent demanant pel carrer o dormint-hi».

D'altra banda, Raquel Carrión va posar de manifest que «hi ha un 12% de persones que, després de fer front a les despeses de la llar, es queden en situació d'exclusió». A Girona, va explicar que aquest problema va a l'alça perquè l'últim any «estem notant un increment de les despeses de l'habitatge», un fenomen que es dona a Barcelona i a altres llocs de Catalunya des de fa temps.

Entre les moltes afectacions de la manca de recursos, a Càritas, igual que l'enquesta, ha detectat problemes per accedir a medicaments i tractaments, especialment aquells que no entren a la Seguretat Social com ara el dentista.