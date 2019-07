Girona es mulla per l'esclerosi múltiple a més de 60 piscines

Milers de gironins s'han capbussat a les piscines d'arreu del territori per a contribuït a la investigació de l'esclerosi múltiple, en una nova edició del Mulla't, organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple. La jornada consisteix en un salt a l'aigua multitudinari i simultani en solidaritat als afectats d'aquesta malaltia.

L'acte central de les comarques gironines ha tingut lloc a Olot, al Club Natació d'Olot, on a més del tradicional salt, hi ha hagut una sessió d'aquagym i un taller de globoflèxia per a nens.



Tres piscines a Girona ciutat



A la ciutat de Girona eren tres les piscines adherides a la campanya: la de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla, la del complex esportiu de Sant Ponç del GEiEG i la de la Devesa. Precisament en aquesta, centenars de persones s'han reunit a les 12 per a fer el salt i seguidament s'ha dut a terme una classe d'Aquagym.

A l'acte hi ha assistit el regidor de l'Ajuntament Martí Terés, i Quim Ayats, d'ERC i Sílvia Paneque del PSC entre altres personalitats gironines.

Però aquests no han estat els únics municipis que s'han mullat per l'esclerosi. A Santa Cristina d'Aro, unes 450 persones han omplert la piscina municipal i la del càmping Mas Sant Josep, amb la presència de l'alcaldessa i alguns regidors de l'Ajuntament.

També hi ha municipis que innoven, com a Sant Feliu de Guíxols, el salt s'ha fet a la platja de Sant Pol en lloc d'en una piscina, com sol ser tradició.

També hi han participat piscines de Blanes, Riudellots de la Selva, Quart, Roses, Alp i fins a 60 piscines més.

La campanya «Mulla't», que recapta fons per lluitar contra l'esclerosi múltiple, ha batut el seu rècord de participació, amb més de 650 piscines adherides, i ha aconseguit reunir més de 300.000 euros, que es destinaran a projectes per tractar els símptomes invisibles de la malaltia. Segons ha informat la Fundació Esclerosi Múltiple, enguany han estat més de 120.000 voluntaris s'han capbussat a les piscines adherides.

L'acte central s'ha celebrat al Club Atlètic Barceloneta, al qual han assistit el president de la generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, entre d'altres personalitats de la política o la cultura. Torra ha posat en valor la iniciativa, amb la qual ha defensat que «comença l'estiu a Catalunya», i ha enviat «força i esperança» a les persones que pateixen la malaltia. «Els catalans, quan ens hem de mullar, ens mullem», ha remarcat el president de la Generalitat. Entre els participants a l'acte central, figuraven la cuinera Ada Parellada i els actors Àlex Casanovas, Agnès Busquets, Lloll Bertran, entre d'altres.