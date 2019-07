Set ports gironins tindran nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

La Generalitat instal·larà punts de recàrrega de vehicles elèctrics a set municipis de la Costa Brava, dintre d'una dotació de tretze que abasta tot el litoral català. Pel que fa a Girona, les noves estacions es col·locaran als ports de Llançà, el Port de la Selva, Roses, l'Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes.

Es tracta d'una licitació feta per Ports de la Generalitat que s'estén per tota la costa, amb el propòsit de transformar el model de mobilitat i ajudar a reduir els gasos amb efecte hivernacle i la contaminació acústica.



Previst per a la tardor

El calendari previst fixa per a la tardor la instal·lació d'aquests punts de recàrrega, que s'emmarquen en el Pla estratègic per al desenvolupament de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 –impulsat per l'Institut Català d'Energia.

Les estacions s'ubicaran en vies públiques o en llocs accessibles des d'elles, estaran senyalitzades i tindran un accés garantit permanent per als usuaris de qualsevol vehicle elèctric estàndard. Les persones que utilitzin aquest nou servei el podran activar mitjançant un telèfon mòbil intel·ligent i amb una aplicació específica, a través d'un codi QR o d'un sistema similar.

Al port comercial de Palamós hi haurà un punt de recàrrega ràpida que permet carregar el 80% de la bateria en uns vint minuts, amb la possibilitat de fer-ho mitjançant un corrent continu de 50kW i de 45, si és altern. Les estacions de Llançà, el Port de la Selva, Roses, l'Escala, Sant Feliu de Guíxols i Blanes seran semi ràpides, cosa que permetrà recarregar el vehicle completament en prop de 3 hores; aquest sistema necessita una potència de corrent altern de 22kW.