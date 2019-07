El primer tràiler de la nova entrega de 'Westworld' mostra un Besalú 'nazi'

La tercera temporada sèrie Westworld, una de les grans apostes de la plataforma HBO, rodada en part a Besalú, va llançar ahir el seu primer tráiler oficial, que va presentar en l'actual edició de la Sant Diego Comic-Amb en Estats Units i on es mostren imatges de la població garrotxina.

L'aclamada sèrie de ciència ficció estrenarà la tercera temporada l'any 2020, en una data que encara no s'ha confirmat. En el tràiler difós fa unes hores, es mostren algunes escenes de Besalú, que s'ha transformat en una població italiana ocupada pels nazis.

L'equip de rodatge de 'Westworld' es va traslladar a Besalú a finals de maig per rodar algunes de les escenes. Durant uns dies, el barri vell i l'accés al pont medieval van tenir l'accés restringit. L'esdeveniment va causar la indignació dels turistes que confiaven fer la visita a la vila amb tota normalitat, mentre que entre els veïns es va viure amb creta resignació. Aquestes són algunes de les imatges gravades durant aquells dies:

Creada per Jonathan Nolan i Lisa Joy, per la sèrie hi han passat actors com Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, o Ed Harris. En aquesta tercera temporada, s'han unit al repartiment actors com Vincent Cassel (conegut per "Cisne Negro" o "Irrevesible"), Aaron Paul ("Breaking Bad") o Lena Waithe ("Ready Player One").