Càrrecs electes gironins es formen en perspectiva de gènere

L'Institut Català de les Dones (ICD) a Girona va realitzar dimarts una formació sobre perspectiva de gènere a vint-i-cinc càrrecs electes gironins. L'objectiu de la formació, que va presentar la coordinadora territorial de l'ICD, Fina Surina, és «avançar cap a un lideratge polític amb consciència de gènere que impulsi societats més justes i igualitàries» –tal com va informar el Govern.

El curs, de tres hores i que també s'impartirà a les Terres de l'Ebre, Lleida i Tarragona, es titula La perspectiva de gènere, estratègia per dissenyar les polítiques públiques al s. XXI, i el va impartir l'experta Mònica Gelambí.

Adreçat a càrrecs polítics amb responsabilitat en els consistoris, aquesta formació aprofundeix en la legislació sobre igualtat de gènere i per a l'erradicació de la violència masclista, les eines i les estratègies per al disseny de polítiques públiques municipals amb perspectiva de gènere, així com en els recursos i els serveis per actuar en aquest camp.



Estendre el model

El curs, que també s'impartirà a Terres de l'Ebre, Lleida i Tarragona, forma part del Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya, que té la finalitat de fer arribar la formació d'una manera transversal als diversos col·lectius que participen en polítiques públiques des d'una visió de col·laboració de les diverses administracions de Catalunya.