La piscina municipal de Llagostera incorpora una nova zona d'ombra

L'Ajuntament de Llagostera ha instal·lat recentment una pèrgola per aconseguir una zona d'ombra a la piscina municipal. La pèrgola s'ha realitzat amb estructura metàl·lica acabada amb vímet d'uns quaranta-cinc metres quadrats. Es tracta d'una actuació reclamada des de fa temps pels usuaris de la piscina, especialment per un grup de pares i mares que es va posar en contacte amb l'Ajuntament per insistir en la incorporació d'aquest equipament municipal, així ho va confirmar l'alcalde del poble, Antoni Navarro.

La pèrgola -situada a davant del bar- ha suposat una inversió de 3.395 euros i encabeix aproximadament vuit taules.