Dos equips gironins representen Espanya a una competició internacional de robòtica a Dinamarca

Els Bobcats i els Power Wild Cats són els dos equips gironins que representaran l'estat espanyol a la competició internacional de robòtica World Robot Friendship Invitational Tournamet (WRO FIT) que es farà a Dinamarca de l'1 al 4 d'agost. La Cèlia, en Darío i en Blai tenen entre 10 i 11 anys i són els integrants dels Bobcats, que participen en la categoria Elementary. L'equip dels Power Wild Cats el formen l'Abril, la Mariona i en Nico, que tenen entre 12 i 14 anys i competeixen a la categoria Junior. Els dos equips hauran de muntar el robot de cap i de nou abans de començar a fer les proves i aconseguir, després, que executi les ordres programades. El repte per als més petits és aconseguir traslladar famílies d'un lloc a un altre en un tauler que emula una ciutat intel·ligent. Els més grans han d'aconseguir canviar bombetes foses –fetes amb lego- per d'altres que funcionin. El temps és clau per guanyar punts per això els seus entrenadors els preparen perquè puguin muntar el robot en tal sols deu minuts.