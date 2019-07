La petició per impugnar les oposicions triplica les adhesions

La plataforma d'Afectades per les oposicions docents 2019 ha més que triplicat el nombre de mestres i professors adherits al manifest amb què demanen la impugnació del procés selectiu per irregularitats en alguns tribunals. Dijous hi havia més de 200 aspirants a ocupar una plaça de la funció pública del Departament d'Educació que reclamaven la revisió de les oposicions, però ahir ja eren 775 –segons informa el col·lectiu a través de la seva pàgina de Facebook. Els arguments principals de la petició i dels recursos d'alçada que preparen són la falta de transparència en els criteris d'avaluació, el fet de no respectar l'anonimat dels aspirants i de dificultar la presentació de reclamacions. Educació va dir que no li consten irregularitats.