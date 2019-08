Habitatge permet demanar ajudes als gironins que paguin fins a 500 euros de lloguer

El Govern ha canviat alguns requisits perquè persones en risc d'exclusió social puguin obtenir una prestació econòmica d'urgència que eviti el seu desnonament. Un dels canvis afecta el preu del lloguer màxim que es pot pagar per tenir dret a demanar l'ajuda, que a les comarques de Girona s'ha apujat de 450 a 500 euros. Fins ara, pagar un lloguer mensual superior als 450 € implicava perdre l'opció a demanar l'ajut econòmic, un fet que, segons el Col·legi de Treballadors dels Serveis Socials a Girona, s'allunyava de la realitat degut al preu del mercat de l'habitatge.

Una altra modificació vol afavorir les dones que han estat víctimes de violència masclista i han perdut la casa, ja que l'administració tindrà en compte aquesta situació a l'hora de concedir la prestació si acrediten que van perdre el seu habitatge habitual.



La quota de la hipoteca, igual

D'aquesta manera, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha canviat les condicions per accedir a les ajudes econòmiques d'especial urgència, ampliant els límits de les rendes de lloguer i afegint nous supòsits per a dones en situació de violència de gènere. A més, Habitatge també amplia les possibilitats per als casos que tinguin una resolució favorable de les meses d'emergència comarcals o municipals. El 19 de juliol, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar la resolució que especifica els requisits per demanar ajudes per afrontar deutes per impagament de la hipoteca o del lloguer i, també, per atendre famílies desnonades.

Si bé s'ha apujat la renda màxima de lloguer fins als 500 euros –«per poder atendre un major nombre de famílies», tal com va especificar Habitatge–, la quota màxima de les hipoteques no s'ha tocat i a les comarques gironines continua fixada en 600 euros.

El vicedegà del Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT) a Girona, Jaume Fort, va valorar positivament les novetats introduïdes per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i va explicar que «feia molt de temps que s'havien demanat canvis normatius, sobretot que s'augmentés el límit de la renda de lloguer, perquè hi ha molta necessitat d'habitatge i –va remarcar– si el topall augmenta, hi podrà entrar més gent».

Pel que fa a què es tingui en compte la situació de les víctimes de violència masclista –prèvia acreditació dels Serveis socials bàsics–, el representant dels treballadors socials gironins va celebrar que se'ls doni «preferència» perquè, fins ara, havien de seguir les mateixes regles del joc que la resta de la població.

Fort també va destacar que es millorin les condicions de les persones que les taules d'emergència dels consells comarcals i els ajuntaments amb competències en Serveis socials valorin que tenen una especial necessitat.

El vicedegà va indicar que Habitatge ha atès les peticions que, «any rere any, els han traslladat els Serveis socials» a partir de «la realitat que els treballadors socials veiem cada dia». «Un lloguer per sota de 500 euros a Girona és impossible i el que hi ha més baix és molt precari», va subratllar. Des del seu punt de vista, el canvi més important és «que s'ha apujat el lloguer màxim per tenir dret a demanar una prestació d'urgència» i va afegir que «ara tocaria augmentar la renda de les hipoteques, perquè el tema de l'habitatge s'ha complicat a Barcelona però també a Girona».



Desnonats i amb fills a càrrec

Jaume Fort va considerar que «anem avançant dins un problema molt greu» i va apuntar que «és un pas més, però no el definitiu perquè la gent es mantingui a un habitatge». En la seva opinió, el proper pas hauria de passar per «resoldre els casos de totes les taules d'emergència perquè hi ha moltes persones amb alt risc de ser desnonat i amb fills a càrrec».