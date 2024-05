La tos ferina segueix disparada: els casos a Girona ja multipliquen per 28 els del 2023

L’evolució del nombre de casos de tos ferina a la Regió Sanitària de Girona continua a l’alça i ja se n’han diagnosticat 646 en els primers quatre mesos de l’any, segons dades de l’Agència de Salut Pública. La xifra multiplica per 28 els casos que es van detectar durant tot l’any passat, que en van ser 23; mentre que el 2022 n’hi va haver 10. D’aquesta manera, la incidència per cada 100.000 habitants és de 70 diagnòstics, mentre que la de tot l’any passat va ser de 2,5 i la del 2022, d’1,11.

Com està passant a Espanya i en altres països europeus, els casos s’han disparat des de l’octubre passat a tot Catalunya. Aquest creixement prové fonamentalment de l’increment de contagis en la franja d’edat dels 5 als 14 anys i, especialment, entre els 10 i els 14 anys.

Tot i l’augment destacat a Girona, no és de les regions amb més presència de tos ferina. En relació amb la distribució territorial, durant aquest any el major nombre de casos s’està registrant a les zones del Vallès, Barcelona Sud i Barcelonès Nord - Maresme. La major incidència es registra al Vallès (360 casos per 100.000 habitants), Catalunya Central (188 casos per 100.000 habitants) i Barcelonès Nord - Maresme (183 casos per 100.000 habitants). La incidència s’ha multiplicat entre 3,7 i 136 vegades respecte de l’any 2023, depenent dels territoris. El màxim creixement correspon a la zona de Tarragona.

La cap del Servei de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària de Girona, Núria Bes, atribueix aquest creixement a dos motius. En primer lloc, concreta que «es tracta d’una nova onada epidèmica de tos ferina, un fenomen cíclic que s’observa cada tres o cinc anys en aquesta malaltia».

D’altra banda, a Catalunya durant els anys de la pandèmia de la covid-19, la notificació de brots de tos ferina es va reduir de forma molt considerable, arribant a no notificar-se cap brot durant l’any 2021, segons detalla un informe de Salut Pública. Bes detalla que el segon motiu de l’increment de tos ferina té a veure amb la pèrdua d’immunització de la població, tenint en compte que durant la pandèmia de la covid-19 es van detectar pocs casos. «Continuem tenint la immunització vacunal, però es va perdent de forma natural amb el pas del temps i enguany la tos ferina ha agafat molta gent no immunitzada», matisa.

Malgrat tot, afegeix que gràcies a la vacunació els diagnòstics són lleus i és que des del gener fins ara a tot Catalunya només hi ha hagut unes setze persones ingressades del total de 7.758 casos. De les persones hospitalitzades n’hi va haver tres en unitat de cures intensives (UCI), fet que representa conjuntament un 0,2% del total de casos. Tots els afectats ja estan recuperats i van ser donats d’alta. Un 73% dels ingressos es van produir en menors d’un any i no s’ha registrat cap defunció per aquesta malaltia. És per això que Bes fa una crida a la vacunació, ja que es tracta de la «millor prevenció».

La vacunació contra la tos ferina està inclosa en el calendari de vacunacions: als infants, als 2, 4 i 11 mesos i als 6 anys d’edat, i a les dones embarassades, a partir de les 27 setmanes, preferentment entre les setmanes 27 i 32.

Molts casos aïllats

Pel que fa a la tipologia de casos, Bes concreta que la majoria són «aïllats», tot i que també hi ha brots familiars. En menor mesura n’hi ha d’escolars. En cas de diagnòstic, segons recomanacions de Salut Pública una persona malalta no pot tornar a l’escola o a la feina fins a tres o cinc dies després d’haver iniciat el tractament antibiòtic. En cas que no en prengui, el retorn ha de ser 21 dies després d’haver-se iniciat la simptomatologia.

Davant l’increment de casos generalitzat, la Unió Europea ha reclamat als estats que reforcin la vacunació de la població infantil i de les embarassades. A la UE els casos han crescut deu vegades més que en els anys anteriors.

Similar a un refredat amb atacs de tos seca La tos ferina és una malaltia bacteriana molt contagiosa. Comença com un refredat amb atacs de tos seca que va augmentant d’intensitat i freqüència i que poden causar nàusees, vòmits, sudoració, esgotament i ofec. Es contagia per gotetes expulsades a l’hora de tossir o esternudar. Es diagnostica fàcilment i es tracta amb antibiòtic.

